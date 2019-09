Voorst dreigt met muiterij in zorgcentrum de Benring

Vandaag maakt de curator van het failliete Trimenzo bekend welke zorginstelling de boedel, drie woonzorgcentra in Twello en Voorst, overneemt. In Voorst staat de bevolking al klaar om te gaan muiten tegen de nieuwe eigenaar.

Zes jaar geleden richtten inwoners van Voorst zelf een coöperatie op om ouderen binnen de grenzen van het eigen dorp te kunnen blijven verzorgen. Trimenzo was er voor de zorg, de coöperatie voor de leefbaarheid van de bewoners en de omgeving.

Nu is zorginstelling Trimenzo failliet en bestaat er een kans dat woonzorgcentrum de Benring toch in ‘verkeerde’ handen komt en uit het dorp verdwijnt. Maar dat laat de coöperatie niet gebeuren. ,,Desnoods gaan we het helemaal zelf doen, met eigen personeel”, zegt bewoner Henk Draaijer (74).

Seniorenflat

Bestuurslid van de zorgcoöperatie en bakker Paul Bril is er ook glashelder over: ,,Mijn moeder is op leeftijd en ik wil zelf ook in Voorst oud worden. Dat pakt niemand ons af. Desnoods maken we er hier een seniorenflat van met thuiszorg, die we zelf bij het zorgkantoor inkopen.”

Voorst is bang dat een enorme zorgkoepel het dorp én De Benring te klein vindt om ‘kosten-efficiënt’ te kunnen werken. ,,Ik hoor dat het Grotenhuis en de Martinushof in Twello nog bedden over hebben”, zegt voorzitter Frans Roos van de coöperatie. ,,Misschien zeggen ze nu dat de Benring blijft bestaan, maar voor hoe lang? We zijn gewoon heel bang dat ze de boel sluiten.”

In de buurt van de kleinkinderen

Juist om te voorkomen dat de oudjes van Voorst weggestopt zouden worden, werd in 2013 de zorgcoöperatie opgericht toen er ook al strijd geleverd moest worden om de kleinschalige woonvoorziening voor kwetsbare ouderen binneboord te houden. Ondanks hun beperkingen zouden de bewoners in hun vertrouwde omgeving, in de buurt van kinderen en kleinkinderen, oud kunnen worden.

De gemeente steunde het project, net als Habion, de eigenaar van de gebouwen. Er kwam zelfs gemeentelijke subsidie voor een coördinator die in dienst van de coöperatie in de Benring aanwezig is en de vrijwilligers en activiteiten aanstuurt. De Benring heeft nu een kringloopwinkel, er zijn kookclubs, dagopvang en dagbesteding voor ouderen en zelfs een aantal kamers met herstelzorg voor mensen na een ziekenhuisbezoek. Elders in Nederland worden ziekenhuisbedden door deze mensen bezet gehouden.

Uit handen laten vallen

Tientallen vrijwilligers houden alle activiteiten gaande. Bewoners die zelf nog geen zorg nodig hebben, brengen en halen de ouderen die dat niet zelf kunnen, naar de verschillende activiteiten. ,,We lopen de benen onder ons lijf vandaan”, zegt Jopie Vriezekolk (81), die ook broodmaaltijden voor de medebewoners regelt. ,,We doen van alles wat Trimenzo had moeten doen, maar er was gewoon altijd te weinig personeel. Je doet soms dingen die helemaal niet mogen. Soms had je moeten zeggen: we laten al dit werk uit handen vallen, kijken hoe ze het dan oplossen. Maar dat kun je de bewoners niet aan doen.”

Bewoner Henk Draaijer knikt instemmend. ,,Het personeel doet ook z'n best hoor, maar ze werken zo hard dat het management het niet eens door heeft dat de boel in elkaar stort als dat niet op deze manier zou gebeuren.” Hij is er groot voorstander van om het heft in eigen handen te nemen. ,,Dan zeggen we gewoon de zorg op bij de opvolger van Trimenzo en gaan we het zelf regelen. Nú hebben we de kans.”

De bestuursleden van de zorgcoöperatie, bakker Paul Bril heeft zelfs zijn bakkersschort nog aan als hij aanschuift om de zorgen te bespreken, zouden dat graag doen. ,,Maar de meeste bewoners zijn te kwetsbaar om daar zelf voor op te staan”, zegt coöperatievoorzitter Roos. ,,We zullen moeten afwachten wie het werk van Trimenzo overneemt en hoe die partij met ons succesvolle project om denkt te gaan. We kunnen er altijd nog uitstappen.”

Beste zorgverhaal

Volgens curator Frank Feenstra, die inmiddels rond is met een nieuwe zorginstelling, is er bij de kandidaten goed gekeken naar de bewoners. ,,Het beste zorgverhaal heeft het gewonnen van het beste financiële plaatje. De angst dat de Benring dicht gaat, deel ik op dit moment niet.”