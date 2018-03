Voorst eist duidelijkheid van minister over vlieghoogtes en vliegroutes

Arie Verschoor van Dusseldorp in Epse beste BMW-manager van de wereld

13:37 Arie Verschoor, vestigingsdirecteur van Dusseldorp Deventer in Epse, is tijdens de jaarlijkse awards-uitreiking van BMW AG in München uitgeroepen tot 'Manager of the Year'. Verschoor werd uit ruim 3.500 dealers wereldwijd tot beste manager verkozen. Zijn mede-finalisten kwamen uit Maleisië, China, Mexico, Oekraïne en Duitsland.