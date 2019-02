Voorst: open Lelystad Airport ná herindeling luchtruim

Verplaat­sing Islamiti­sche basis­school Deventer voor de rechter: vrees voor verlies leerlingen

14:10 Door de verhuizing van Islamitische basisschool De Zonnebloem in Deventer zullen ouders hun kinderen straks zes, zeven kilometer verderop naar school moeten brengen en halen, twee keer per dag, vijf keer per week. ‘Onverantwoord’, stelt Gijs van Vliet namens het bestuur voor de bestuursrechter in Zwolle. De school zal er volgens hem dertig tot veertig leerlingen door verliezen.