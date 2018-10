Voorst stelt voorwaarden aan doorgaan met PlusOV

Medewer­kers Roto Smeets in Deventer voeren druk op voor nieuwe cao

12:11 Meer dan zeventig medewerkers van het bedrijf Roto Smeets in Deventer leggen maandagmiddag tijdelijk het werk neer. Dat kondigt vakbond FNV aan. De werknemers van de drukkerij aan de Hunneperkade willen betere voorwaarden in een nieuwe cao, waarover onderhandelingen plaatsvinden. In Deventer is het hoofdkantoor van Roto Smeets gevestigd.