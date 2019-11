Voorst treedt niet op tegen Deventer Buitensociëteit van wethouder Lagerweij

De Deventer Buitensociëteit is een horecagelegenheid met bowlingbanen vlakbij de gemeentegrens met Deventer. De betreffende omwonenden - het gaat om mensen die wonen aan de straat de Worp, in Deventer, op een steenworp afstand van de horecagelegenheid - hebben onlangs het verzoek neergelegd om een einde te maken aan de vermeende overlastsituatie. De feesten die plaatsvinden in de Deventer Buitensociëteit - met muziek die klinkt tot na middernacht - zouden immers helemaal niet mogen volgens het bestemmingsplan, omdat daar een zwaardere categorie horeca voor nodig is.

Wethouder

Wat de kwestie gevoelig maakt, is dat de Deventer Buitensociëteit eigendom is van Arjen Lagerweij, sinds 2014 wethouder in Voorst. Lagerweij houdt zich als wethouder afzijdig in besluitvorming over de kwestie rondom de horecagelegenheid. Zijn broer Lodewijk is bedrijfsleider van de zaak. Een advocatenbureau heeft eerder dit jaar in opdracht van de gemeente zich gebogen over de situatie: volgens het ingewonnen juridisch advies handelt de horecagelegenheid in strijd met het bestemmingsplan en zouden geluidsnormen worden overschreden. Bovendien zou het bedrijf in het weekend ’s nachts te lang open zijn.