Voorst zit in de maag met duizenden illegale zonnepanelen op kassencomplex

935 kilo springstof van V1 woensdag­och­tend de lucht in in buurt van Golfclub Lochem

15:01 De springstof van de zondag in Wilp geborgen V1 wordt woensdag tot ontploffing gebracht. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) wil de explosieve vulling van de raket in delen vernietigen. Dat gebeurt in de buurt van de Lochemse Golf en Countryclub de Graafschap.