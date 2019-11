Voorstad Beweegt wil niet dat wijk tot stilstand komt na einde van gezondheidsproject in Deventer

De mensen uit Deventer willen graag door en vrezen het gat dat gaat komen nu het project eindigt. ,,Dat ga je merken in ziektekosten. Maar daar zijn geen concrete cijfers van natuurlijk. Dat is altijd het probleem met dit soort projecten in de preventie’’, zegt GGD-projectleider Marja de Jong. ,,Dus tegelijkertijd de angst dat het tussen wal en schip valt. Is het een project om te financieren uit wmo-gelden, waar al tekort in is? Of zijn het ziektekostenverzekeraars die minder geld uit hoeven te geven aan dokterskosten voor hun verzekerden?”