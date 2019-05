Voorstel om vervroegd hekken om Vogeleiland te plaatsen weggestemd

De gemeente Deventer heeft eerder een flink bedrag beschikbaar gesteld voor de revitalisering van het veelgeplaagde Vogeleiland. Al langere tijd is sprake van verloedering, vernieling en overlast, maar begin deze maand moesten ook de tamme eenden van het Vogeleiland het ontgelden. Het laatstgenoemde incident was voor Deventer Sociaal, gesteund door VVD, Deventer Belang en DeventerNu, aanleiding om een motie in te dienen.

Kans

Paniekvoetbal

Hoewel er sympathie was voor de motie, wilde de politiek er niet aan. Hoe zit het met het de doorgang naar het station en wie is verantwoordelijk voor het hek? Hoewel wethouder Frits Rorink bevestigt dat sprake is van structurele problemen, voelt hij weinig voor ‘paniekvoetbal’ naar aanleiding van een vervelend incident. Bovendien is het maar de vraag of er heel veel tijdwinst te behalen is door nu de hekken aan te besteden. Hij vertrouwt erop dat extra patrouilles van toezicht en handhaving als ook de aanwezigheid van medewerkers van het groenbedrijf de overlast tegen gaan.