Voorstelling over vermoorde Linda Olthof uit Deventer komt naar Deventer Schouwburg: ‘Heel bijzonder’

Theatermaker en regisseur Hendrik Aerts was goed bevriend met de in 2018 in New York vermoorde Deventerse Linda Olthof. Het drama is de aanleiding geweest voor Aerts’ theaterstuk Blackbird - Rebirth. Het stuk ging eind februari in première in Groningen, maar komt nu dan toch ook naar Deventer.