Voorstenaar krijgt welstand als ‘partner’

Voor veel mensen is een woning laten bouwen een van de belangrijkste dingen in hun leven. Als het aan de gemeente Voorst ligt, gaan aanvragers het proces rond een bouwaanvraag veel positiever ervaren. Om dit te bereiken, gooit Voorst de welstand per 1 januari over een andere boeg.

,,Een veel gehoorde klacht is dat de gemeente wel zegt hoe het niet moet, maar niet aangeeft hoe het wel kan”, zegt wethouder Arjen Lagerweij. ,,Een woning laten bouwen, moet leuk zijn. Wij willen als gemeente Voorst meer als een partner in het proces worden gezien in plaats van als tegenstander. Dit neemt niet weg dat wij blijven streven naar de beste ruimtelijke kwaliteit.”



Het Voorster college heeft besloten de welstandsprocedure voor het overgrote deel van alle bouwaanvragen in het vervolg in eigen huis af te handelen. Nu nog komt elke twee weken een architect van het Gelders Genootschap langs om bouwaanvragen te beoordelen op welstandseisen en ruimtelijke kwaliteiten. Dit resulteert in een advies aan het college. B en W nemen dit advies in de regel over, maar kunnen hier ook beargumenteerd vanaf wijken.

Raad en daad

In de nieuwe aanpak komt een aanvrager in contact met de gemeentebouwmeester in het gemeentehuis. Deze gaat al dan niet samen met andere interne specialisten de aanvraag bekijken. Als aanpassingen gewenst zijn, volgt een traject waarbij de gemeente de aanvrager met raad en daad bijstaat. Aanvragen beoordelen, gebeurt voortaan wekelijks in plaats van tweewekelijks. Dit levert tijdwinst op.

Lagerweij: ,,We willen meer gaan meedenken met de burger en een actievere rol vervullen in het proces. Daarnaast gaan we ook vaker bij een aanvrager op het erf kijken. Die mogelijkheid heeft het Gelders Genootschap niet. Mensen krijgen straks meer waar voor hun geld.”