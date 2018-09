Voorstenaar met drugslab blijft voorlopig vastzitten

Een 50-jarige inwoner van Voorst blijft vastzitten in de strafzaak rond een drugslab in zijn woonplaats. Dat bepaalde de rechtbank in Zutphen woensdag.

In de schuur achter zijn boerderij in Voorst werd in januari een drugslaboratorium ontdekt. Er stond 270 liter amfetamine, 911 gram mdma en 15 liter ghb. Het terrein werd al weken met een politiecamera in de gaten gehouden. Verdachte Jan D. staat ook terecht voor een hennepplantage die in januari 2017 op zijn terrein is ontdekt. Er stonden honderd hennepplanten. Opvallend genoeg zou er in november 2015 ook al een hennepkwekerij op zijn erf hebben gestaan. Toen ging het om 575 hennepplanten. Vervolgens werd ook nog een doorgeladen pistool aangetroffen.

Twee dagen

D., een oud-speler van voetbalclub Go Ahead Eagles, stond woensdag terecht samen met zijn vrouw Belinda S. (48). De rol van derde verdachte Antoon B. (38) uit Deventer werd nog niet toegelicht. De rechtbank in Zutphen had twee dagen uitgetrokken voor de zaak rond het drugslab en de hennepkwekerijen waarin in totaal zes personen terecht staan.

Vijf van hen worden ook verdacht van het dumpen van chemisch afval. Dat liep rechtstreeks een put in op het terrein in Voorst. Na verzoeken van raadslieden om nader onderzoek is de strafzaak aangehouden tot in februari. Zo wordt onder meer nog een lid van het arrestatieteam gehoord. Bij de aanhouding werden twee verdachten gegrepen door politiehonden. De advocaten vermoeden dat de politie buitensporig veel geweld heeft gebruikt.