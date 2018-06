Voorstenaar scheidt afval te goed, afvalstoffenheffing moet omhoog

De gemeenteraad stemt maandag over het collegevoorstel om het vastrecht stapsgewijs te verhogen van 94,35 naar 104,35 euro in 2021. Het aanbieden van een grijze container is dan 0,85 euro duurder. Het aan de weg zetten van een groene container is nu nog gratis, maar gaat in het voorstel 0,50 euro kosten in 2019, 0,75 euro in 2020 en 1 euro in 2021.