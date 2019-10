Voorster Ier Mark Gilligan heeft bijna helft van 75.000 euro binnen voor stamceltransplantatie

Op 17 februari 2020 begint MS-patiënt Mark Gilligan uit Voorst aan zijn stamceltransplantatie in een ziekenhuis in Moskou. Hoewel de geboren Ier nog lang niet de benodigde 75.000 euro bij elkaar heeft, twijfelt hij er niet aan dat hij deze zware en risicovolle behandeling in Rusland kan ondergaan. ,,We zitten met de crowdfunding op pakweg 35.000 euro. Ik denk dat we aardig in de buurt van 75.000 euro gaan uitkomen.”

Gilligan heeft zijn hoop vooral gevestigd op een reeks benefietconcerten in binnen- en buitenland. In zijn woonplaats Voorst is het Dorpshuis op zaterdag 19 oktober het decor van zo’n benefietconcert. Hieraan werken onder anderen Gillgans zoon Tristan, dorpsgenoot Tom Eekhuis, het Fanfare Korps Voorst en de band Nowhere Men mee.

Op zondag 27 oktober volgt een benefietconcert in het Burgerweeshuis in Deventer. Bezoekers kunnen hier onder anderen Danny Guinan, Tristan Gilligan & The Astonishment en de Deventer stonerrockband Drive by Wire in actie zien. ,,Er komen ook nog benefietconcerten in Amsterdam, Dublin, Londen en New York”, zegt Mark Gilligan.

Saxofoon

De 54-jarige Gilligan weet sinds eind 2003 dat hij lijdt aan multiple sclerose, een chronische aandoening aan het centrale zenuwstelsel (hersenen, ruggenmerg en oogzenuwen) waaraan ruim 17.000 Nederlanders lijden. Bij Gilligan teistert de ziekte de linkerhelft van zijn lichaam. Door deze progressieve ziekte kan hij al een tijd lang niet meer op zijn geliefde saxofoon spelen.

Door voor een stamceltransplantatie in Rusland te gaan - in Nederland is deze behandeling nog niet toegestaan - hoopt hij de destructieve ziekte een halt toe te roepen en zijn kwaliteit van leven te kunnen verbeteren, zo vertelde hij afgelopen juli in een interview in de Stentor. De crowdfundingactie kende een vliegende start. In de eerste week kwam er bijna 18.000 euro binnen. De teller staat nu op ruim 31.000 euro. ,,Maar ik heb daarnaast een bankrekening geopend en krijg ook wel cash donaties”, zegt Gilligan.