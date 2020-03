Voortgezet onderwijs Salland, Deventer, Zutphen, Achterhoek, Kampen en Dronten staken lessen

In totaal volgen zo'n 36.000 leerlingen onderwijs op één van de Carmel-locaties. De koepel heeft 4.200 medewerkers in dienst. Daarmee is het een van de grotere onderwijsorganisaties voor voorgezet onderwijs in Nederland. Ook het Etty Hillesum Lyceum in Deventer valt onder Stichting Carmel, dat betekent dat het voorgezet onderwijs in die stad nagenoeg geheel wordt stilgelegd.

Steeds meer ongemakkelijk

In een brief aan alle ouders schrijft de Raad van Bestuur van Carmel dat het zich ‘steeds meer ongemakkelijk’ voelde bij de situatie: enerzijds het verzoek van de regering om zo veel mogelijk thuis te blijven én anderzijds de oproep om scholen open te houden. Het Carmel keek ook naar de maatregelen in de landen om Nederland heen en hoorde de meningen van experts die stelden dat scholen juist de deuren zouden moeten sluiten om de corona-epidemie te beteugelen. Na een crisis-overleg besloot de koepel daarom vanaf maandag de lessen nagenoeg geheel te stoppen.

De scholen sluiten niet de deuren. Leerlingen met ouders die een ‘vitale functie’ hebben en daardoor opvang nodig hebben blijven welkom, als zij althans geen gezondheidsklachten hebben. Ook de lessen aan de eindexamenkandidaten (4 vmbo, 5 havo en 6 vwo) gaan vooralsnog door. ‘Carmelscholen zijn open voor opvang en examenleerlingen worden zo goed mogelijk voorbereid op hun examens’, schrijft het bestuur aan alle ouders.

Niet terug op besluit

Het kabinet en het RIVM gaan vanmiddag in gesprek met medisch specialisten over de oproep van de Federatie Medisch Specialisten (FMS). Die federatie pleitte eerder om de scholen onmiddellijk te sluiten. Ook het onderwijsverbond sluit aan bij het crisisoverleg. Ook als het kabinet besluit dat het onderwijs doorgang moet houden, komt Carmel niet terug op haar besluit het onderwijs te staken. De scholen stoppen maandag de lessen. Er wordt vooralsnog geen onderwijs op afstand georganiseerd. Alle leerlingen zijn ‘vrijgesteld’ van onderwijs.

Volledig scherm Ook op alle locaties van het Etty Hillesum Lyceum in Deventer stoppen de lessen. © Ronald Hissink

Steeds meer scholen dicht

Carmel is niet de enige scholenkoepel die het kabinetsbesluit niet afwacht en zelf de lessen staakt. Ook de middelbare scholen Baudartius, het Stedelijk en Praktijkonderwijs (allemaal in Zutphen) maakten zondag bekend vanaf maandag de deuren vanwege de coronacrisis.

De sluiting voor de scholen in Zutphen en de rest van de Achterhoek duurt zeker tot en met het 31 maart. Het gaat in de Achterhoek ook om middelbare scholen in Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oude IJsselstreek en Winterswijk. Het bestuur acht het openhouden van de locaties niet langer verantwoord. Dat is de conclusie na intensief overleg met vertegenwoordigers van veiligheidsregio’s, burgemeesters, onderwijsbestuurders en medisch specialisten.

Gezondheidsrisico's te groot

Henk van der Esch, bestuursvoorzitter van Achterhoek VO: ,,We vinden de gezondheidsrisico’s voor leerlingen en medewerkers nu te groot en daarnaast is het maatschappelijk draagvlak om de scholen open te houden in de Achterhoek klein.” De scholen van Achterhoek VO nemen één tot twee werkdagen de tijd om onderwijs op afstand te organiseren. De gebouwen sluiten, maar het onderwijs gaat zo veel mogelijk door op een passende manier, die geen fysieke ontmoeting met zich meebrengt.

Volledig scherm De eindexamenleerlingen van het Almere College krijgen vooralsnog gewoon les. © Freddy Schinkel

Thuiswerk voor Almere College