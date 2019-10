Voorvechter Caroline van der Plas uit Deventer betreurt misdragingen Groninger boeren

Ei

,,Je hoeft tijdens een actie niet per se lief te zijn, maar zo'n massaal protest is zo al krachtig genoeg. Het zijn nu juist die beelden van het inrijden van de voordeur van het provinciehuis en het eiergooien die we de komende jaren op tv gaan zien. Daar heeft de hele landbouwsector last van, dit geeft de anti-boerenlobby alleen maar munitie. Denk gewoon een keer na, emoties zijn begrijpelijk, maar dit is dom en intriest.’’

Van der Plas, die in 2021 via de nieuwe partij ‘Boer Burger Beweging’ in de Tweede Kamer wil komen, is lovend over de boerenprotesten bij de andere provinciehuizen. ,,Daar zijn wel frustraties geuit, maar binnen normale proporties. Frustraties zijn ook begrijpelijk, want er is zó veel regelgeving voor de boeren, nooit was het genoeg. Maar dan pas je nog geen geweld of intimidatie toe. Ik hoop dat die boeren die over de schreef zijn gegaan in elk geval sorry zeggen tegen hun collega-boeren in het land.’’