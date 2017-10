Voorwaardelijke cel voor 'Oehoeman' na diefstal geit

De diefstal van een geit, van een computer en diverse vernielingen op en rond het terrein van Dimence in Deventer: de 40-jarige Jeroen V., in 2013 nationaal bekend als de Oehoeman, had vandaag heel wat uit te leggen aan de politierechter.

De 40-jarige V. is de laatste jaren herhaaldelijk opgenomen geweest. Hij kwam in de problemen toen hij dakloos raakte, zei hij vandaag tegen de politierechter. Hij brengt naar eigen zeggen positieve energie in de wereld, maar moet soms ook zijn negatieve energie kwijt. En vooral prullenbakken en verkeersborden moesten het daarbij ontgelden.

Geit

Opvallendste feit op de lijst van dagvaardingen was de diefstal van een geit van het terrein van zorginstelling Dimence. ,,Ik wilde gratis ranja uitdelen op de kermis aan kinderen, maar dat werd niet begrepen. Toen wilde ik een gans halen voor de kinderen, maar het werd een geit.''

Het geitje liep zo zijn armen in, zei hij. ,,Het gesprek van de dag in Deventer'', zei hij grinnikend over dit feit. Het gesprek van de dag was hij ook in 2013. Vooral in de wijk Keizerslanden hadden Deventenaren slapeloze nachten door het geschreeuw van V.

Advocaat Roel van Faassen verhaalde over hoe hij die dagen zijn cliënt kon vinden als hij niet thuis was. ,,Ik reed met de ramen open door de straten, tot ik in de verte 'Oehoe!' hoorde. Zo vond ik hem op straat terug.'' In totaal kreeg de politie de afgelopen 5 jaar 222 meldingen over V. ,,Dat valt nog best mee'', vond hij zelf.

Voorwaardelijk