Voorwaardelijke celstraf geëist tegen man die buren in Deventer leven zuur maakte

Tegen een inwoner van Deventer is een half jaar cel geheel voorwaardelijk geëist, onder andere wegens stalking, bedreiging en belediging. De 46-jarige Dennis H. zou onder andere zijn vroegere buren in Schalkhaar jarenlang het leven zuur hebben gemaakt, en een andere buurvrouw hebben bedreigd, nota bene op het schoolplein waar ze beiden kinderen op school hadden.

Aanvankelijk leek H. een beste buurman voor de mensen die naast hem in Schalkhaar kwamen wonen. Maar een akkefietje over een schutting zette de toon voor een periode van jarenlang ‘getreiter, beledigingen, spugen tegen de ramen, harde muziek draaien, beledigen, intimideren, berichtjes op dorpssite plaatsen’.

Verhuizen hielp niet

Zelfs toen de buren van lieverlee maar verhuisden, naar een paar straten verderop, ging het door. H. zou zonder reden heel vaak door hun straat zijn gereden om hen te pesten. En als hij ze tegenkwam op straat, of in het zwembad zou hij zich intimiderend hebben gedragen. Het ging zelfs zover dat hun kleinkinderen na schooltijd een tijd onder begeleiding naar een andere school zijn gebracht waar de grootouders hen konden ophalen. Alles om te voorkomen dat ze hun kwelgeest tegen zouden komen, die zijn kinderen op dezelfde school had.

‘Hele sociale jongen’

H. ontkent dat hij zijn vroeger buren met opzet dwars heeft gezeten. ‘Ik ben juist een heel sociale jongen. Ik ken veel mensen in Schalkhaar, dus kom ik ook wel door hun straat. Bovendien is het de kortste weg naar mijn zieke schoonvader, ze kunnen me dat toch niet verbieden’, zegt hij met veel misbaar. Het akkefietje met de andere buurvrouw ontstond na een ruzie tussen hun kinderen. En zijn kinderen, die zijn alles voor H. Op het schoolplein zou hij haar toegevoegd hebben: ‘Je gaat eraan.’ Die gebeurtenis ontkent de man.

Tegengewerkt

Het probleem van hem is dat hij in zijn perceptie al jaren tegengewerkt wordt door alles en iedereen, in zijn zoektocht naar hulp voor zichzelf. En in de grootste plannen die hij met Deventer heeft, zoals een project met randgroepjongeren dat hij heeft bedacht. ‘Ik word niet gehoord’, roept hij keer op keer in de rechtbank. Een medewerkster van de stichting Raster moest eraan geloven met een stroom van berichten. Iemand van de woningstichting Ieder1 kreeg het voor zijn kiezen met beledigende emails, nadat H. zijn huis in Schalkhaar is uitgezet.

Niet meer door straat

En toch gloort er licht, liet de officier van justitie weten. Want sinds een half jaar is er een contact- en locatieverbod ten opzichte van de vroegere buren en is er ook echt rust voor hen. Het doel van de aanklager is vooral om dat zo te houden. H. is blij dat hij nu via de weg van het strafrecht hulp lijkt te krijgen, en hij heeft ook toegezegd niet meer door de straat van de vroegere buren te rijden.