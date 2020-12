Voorzitter Deventer vindt PvdA-jongeren baantjesjagers: ‘Wie is deze man!?’

Simeon (24) hoeft niet de cel in voor betasten van meisjes op Deventer wildwater­baan

8 december De 24-jarige Roemeen Simeon P. die meisjes onzedelijk betastte op de wildwaterbaan van zwembad De Scheg in Deventer, hoeft niet de cel in. Wel krijgt hij een celstraf van vier weken voorwaardelijk. De man verblijft niet meer in Nederland. Hij was twee weken terug ook niet op de zitting aanwezig.