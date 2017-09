Voorzitter GAE over rellende fans: Dit is allemaal diep triest

Had dit voorkomen kunnen worden en hoe kun je dit in de toekomst tegengaan? Thea Norder, voorzitter van de supportersvereniging Go Ahead Eagles, is duidelijk. ,,Er moet geen vrij vervoer meer naar Emmen zijn.'' Ze vindt dat er een combiregeling ingesteld moet worden, als Eagles via Zwolle naar het noorden gaat. Binnen zo'n combiregeling worden supporters onder toezicht en controle vervoerd in een bus of auto, om rellen als die van vrijdag te voorkomen.



Freddy Eikelboom, voorzitter van de supportersclub PEC Zwolle, is het eens met Norder. ,,Vrij vervoer voor supporters van Go Ahead naar Emmen is de kat op het spek binnen. Want ja, je komt via de trein door Zwolle. Waar confrontaties kunnen ontstaan. Wij vermijden bij een uitduel ook station Deventer. En hebben trouwens überhaupt veel combiregelingen.''