Vorig jaar ruim 400 woningen opgeleverd in Deventer

De doelstelling van 350 nieuw woningen per jaar in de gemeente Deventer is in 2018 ruimschoots gehaald. Vorig jaar zijn er 408 nieuwbouwwoningen opgeleverd. Aangezien dertien ervan herbouw van in het verleden gesloopte woningen betrof in de Rivierenwijk zijn er per saldo 395 nieuwe huizen bij gekomen.