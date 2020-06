Vorig jaar vielen in Deventer hagelstenen zo groot als euromunten uit de lucht (en dat kan tijdens de hittegolf weer gebeuren)

Hitte LIVE | Jort (4) gaat hitte met tuinslang te lijf en RIVM waarschuwt voor nadelen warmte

15:05 De eerste tropische dag van dit jaar is een feit. Om 13.20 werd op een thermometer in Limburg de 30 graden aangetikt. In Oost-Nederland komen de temperaturen naar verwachting uit rond de 30 graden. Blijf in dit liveblog op de hoogte van al het zonnige nieuws.