Vorming nieuwe Deventer college verder vertraagd

'Mama' Zuzana start Eritrees centrum in Deventer

6:00 Eritreeërs in Deventer hebben vanaf vandaag een eigen plek. Waar gekerkt, gegamed en geïntegreerd kan worden. Want juist door samen te komen, kunnen de vluchtelingen uit de Afrikaanse dictatuur beter ons land begrijpen, is het idee van Zuzana Valinova. Ze geeft zo veel om de groep straatjongens, dat toen haar werk bij Vluchtelingenwerk stopte, ze haar eigen Stichting Jongerennet opzette.