Vos Transport neemt failliete Limburgse collega over

Vos meldt dat er gesprekken gaande zijn met het personeel om te kijken wie mee wil. ,,We hebben er alle vertrouwen in dat we er met elkaar uit gaan komen’’, aldus Jules Menheere, managing director van Vos. Tevens wordt gesproken met opdrachtgevers van Claessen. De activiteiten en het personeel van Claessens zullen ondergebracht worden in het bijna veertig kilometer verderop gelegen Ittervoort. Vos Limburg heeft daar ruim 5.000 vierkante meter aan crossdock en meer dan 70 trekkende eenheden. Vrachtwagens worden niet overgenomen.

Familiebedrijf Claessens, opgericht in 1925 opgericht, is gespecialiseerd in het transport van zowel complete als deelladingen in de Benelux en Duitsland. ,,Dit sluit naadloos aan bij de activiteiten van de vestiging van Vos Limburg’’, aldus Menheere. Naast de de vestiging in Ittervoort vervoert Vos vanuit Deventer en Groningen complete en deelladingen naar Scandinavië, UK en Frankrijk. Verder is er vervoer met spoor en over water. Het bedrijf zet volgend jaar in Deventer een containerterminal op in samenwerking met BCTN.