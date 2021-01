Vrachtwagen met dubbele klapband veroorzaakt schade aan reeks auto’s op de A1 bij Deventer

Crowdfun­dings­ac­tie voor visser Bas Baks uit Deventer wiens auto in vlammen opging: ‘Heel attent’

22 januari Er is een crowdfundingsactie gestart voor karpervisser Bas Baks uit Deventer. Hij zag zijn auto dinsdagavond in vlammen opgaan, toen hij aan het vissen was in Olst. ,,Ik voel me ook een beetje bezwaard hierover.”