Vrachtwagen met pech zorgt voor lange file op de A1 tussen Apeldoorn en Deventer

Remôn en Marco zitten er 12 kilometer over de grens gebakken bij: ‘Over vijf jaar zitten we misschien in de Spaanse zon’

In deze zomerreeks bezoekt Ronald Kamps geëmigreerde streekgenoten. Hij ziet hoe het brood uit de Noorse oven komt, voelt de kuilen in de Nieuw-Zeelandse wegen en proeft hoe Braziliaanse bitterballen smaken. En hij vraagt (soms uit pure nieuwsgierigheid): hoe gaat het daar? Vandaag: ex-Deventenaren Remôn van Essen (45) en Marco van Middendorp (56) in Duitsland.