Vrachtwagen morst slachtafval op A1 bij Twello, snelweg weer vrijgegeven

Hoop op doorbraak in behande­ling hersenlet­sel na beroerte of ongeval

20:35 Voor mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH), bijvoorbeeld ontstaan door een beroerte, tumor of ongeluk, gloort hoop. Het lijkt onderzoekster Marij Middag in Deventer, verbonden aan de Universiteit van Maastricht, gelukt om via hersenstimulatie de gevolgen van een opgelopen hersenbeschadiging deels terug te draaien.