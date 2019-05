Vrachtwagen vliegt tijdens rijden in brand in Deventer: ‘Hij was vanochtend nog in de reparatie’

Overslag goederen in Deventer haven met 34 procent gedaald door onnodige afsluiting

6:00 Over heel 2018 is in de Deventer haven 656.000 ton aan goederen overslagen. Dat is een daling van 34 procent ten opzichte van de 995.000 ton van het jaar ervoor. Dit blijkt uit gegevens van onderzoeksbureau Panteia, dat voor de provincie Overijssel jaarlijks de Monitor Logistiek samenstelt. Het opvallende verschil tussen 2017 en 2018 kan volgens Wouter van der Geest van Panteia alleen maar worden verklaard door de maandenlange afsluiting van de Deventer haven.