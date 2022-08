Vredesweek in Deventer met nadruk op ‘ontmoeting, uitwisseling en gemoedelijke sfeer’

,,Over de hele wereld vechten de mensen”, aldus de organisatie. ,,En over de hele wereld komen mensen in liefde en vastberadenheid bij elkaar om samen te werken aan een toekomst van vrede en compassie. Zoals Einstein al zei: ‘Vrede kan niet worden afgedwongen, maar alleen worden bereikt door begrip’.”

De aftrap is op zaterdag 17 september met in de ochtend een Walk of Peace vanuit vier windrichtingen naar het Grote Kerkhof. Die wordt afgesloten met een vredeskring rond de waterspeelplek. In de middag is er voor kinderen van vier tot twaalf jaar een kinderknutselmiddag met verhalenverteller in de Lebuïnuskerk. Net als bij de andere activiteiten van de Deventer Vredesweek, ligt de nadruk op ontmoeting en uitwisseling in een gemoedelijke sfeer.