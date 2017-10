Vreemde geur Martinushof blijft een mysterie

Lelystad Airport 'genadeklap' stilte

18:31 Stiltegebieden komen steeds verder onder druk te staan. Het lawaai neemt toe. Provincies vinden ze niet langer belangrijk, controle is weggevallen. En de komst van Lelystad Airport? ,,Dat is het faillissement van de stiltegebieden in deze regio", zegt Erik Roelofsen, directeur van de Nederlandse Stichting Geluidshinder. 29 oktober is uitgeroepen tot de Dag van de Stilte. Tussen elf en twaalf is er zelfs een landelijk stilteuur. Meedoen kan gemakkelijk; door niks te zeggen.