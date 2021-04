Vrees voor ‘drugshol’ in Deventer lijkt ongegrond, Lelystad heeft geen last van ‘beschermd wonen’

Eigenaar van de Bloemen­kamp: ‘We kunnen niet beloven dat iedereen in Gorssel kan blijven’

1 april Er is geen garantie dat alle bewoners van het te slopen Gorsselse appartementencomplex de Bloemenkamp een vervangende woning in Gorssel krijgen. Dat zegt Peter Boerenfijn, directeur van Stichting Vastgoed Zorgsector en eigenaar van het complex. ,,Maar we gaan er wel onze stinkende best voor doen.’’