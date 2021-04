Vrees voor grote brand in binnenstad Deventer blijkt kampvuurtje van dakloze vrouw

Wilma Frouke boekt zonder mopperen retour Benin -Deventer voor coronaprik­je: ‘Misschien wel twee keer’

6 april Jenny Reimering (85) uit Deventer kan weinig begrip opbrengen voor het gemopper van mensen die naar een andere stad moeten voor een vaccinatie tegen het coronavirus. Haar dochter woont en werkt in het Afrikaanse Benin en vliegt in juni naar Nederland om zich in te laten enten. En misschien moet ze een paar weken later nog een keer op en neer. ,,Over afstand gesproken!’’ zegt Reimering.