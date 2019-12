Vrienden halen duizenden euro’s op voor doodzieke Cherrelle (31) uit Deventer: ‘Mooie herinnering voor haar zoontje’

Deventer Dean (21) wil echt niet naar beschoten huis verhuizen

23 december Dean Vredeveld (21) had zich zo verheugd op zijn nieuwe stek: een eigen woning aan de de Putmanstraat in Deventer. Maar zijn droom om het nieuwe jaar fris te starten, is met een knal uit elkaar gespat. In de nacht van zaterdag op zondag werden drie kogels op zijn nieuwe huis afgevuurd. Hij deed vannacht geen oog dicht.