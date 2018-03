Vrienden redden man (70) uit water in Deventer

Deventer 'niet heilig' als ves­ti­gings­plaats voor museum

19 maart Als Diepenvener Koos Hoogland in Deventer geen museum voor eigentijdse kunst kan realiseren, is Zutphen volgens hem een serieus alternatief. ,,Deventer heeft mijn voorkeur, maar ik ben er niet mee getrouwd. Het museum moet in de Stedendriehoek komen. Apeldoorn heeft al het CODA. In Zutphen heb ik al goede gesprekken gevoerd met onder anderen de cultuurwethouder.''