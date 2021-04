Vrienden van verongelukte scholiere (17) leggen bloemen op onheilsplek Deventer: ‘Dit is heel moeilijk’

Maatwerk voor Deventena­ren op Zandweerd die huis willen verduurza­men

18 april De Deventer wijk de Zandweerd is de eerste wijk in de stad die overstapt van aardgas op duurzame energie. De plannen daarvoor zijn op streek, aldus wethouder Carlo Verhaar. ,,Uitgangspunt is ook maatwerk voor bewoners. Voor sommige mensen is een investering best lastig. We willen er voor zorgen dat bewoners niet meer gaan betalen dan bij hun huidige energienota.”