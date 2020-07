Vriendendienst uit Deventer grijpt naast de Appeltjes van Oranje

Vriendendiensten heeft maatjesactiviteiten voor mensen met een geestelijke beperking. Zij leven vaak in een sociaal isolement en hebben weinig sociale contacten, naast de formele contacten met hulpverleners. Vaak voelen ze zich daardoor eenzaam. Maatjesactiviteiten wil dit doorbreken. De activiteiten zijn bedoeld voor mensen met een psychische kwetsbaarheid die zelfstandig of beschermd wonen.

Meer ruimte in Raalte

Vanmiddag zijn de deelnemers van Vriendendiensten in Deventer samengekomen in het Zelfregiecentrum op de Zandweerd, en in het centrum in Raalte. De livestream met de koningin staat op Raalte gericht: simpelweg omdat er in Raalte meer ruimte is voor mensen om mee te kijken.