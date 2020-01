Vriendendiensten Deventer genomineerd voor Appeltje van Oranje voor maatjesproject

Dagbeste­ding Het Hiphuis vindt nieuwe plek in Elegast: buurthuis Keizerslan­den kan open blijven

12:31 Dagbestedingsplek Het Hiphuis trekt in buurthuis de Elegast. De dames van het Hiphuis vinden het een win-win situatie: hun oude plek in het voormalig ziekenhuis vervalt, ze blijven in dezelfde wijk en gaan er ook nog eens qua ruimte op vooruit. In maart is de verhuizing gepland. Agnes Huidink van het Hiphuis is dolgelukkig.