Vriendinnen schaatsster Carlijn uit Lettele zijn er klaar voor: We gaan schreeuwen

Niet alledrie de vlaggen met ‘Lettele staat Achtereekte’ mochten blijven hangen in de schaatshal waar hun vriendin en dorpsgenoot Carlijn Achtereekte even na twaalf uur voor goud gaat op de Olympische Winterspelen. ,,We hebben de organisatie erop gewezen dat er aan de overkant ook een vlag hangt’’, zegt Annemiek Huis in ’t Veld lachend.

Nu hangt er alleen nog de vlag met ‘Achtereekte’. Maar niet getreurd: hun stemmen moeten het doen als hun dorpsgenoot van start gaat op de drie kilometer.

Zes jaar gespaard

Met zeven meiden zijn ze afgereisd naar Zuid-Korea, zes jaar hebben ze ervoor gespaard. Het was een lange reis, maar aanwezig zijn op de Winterspelen in de schaatshal waar Carlijn voor Nederland eremetaal hoopt te veroveren: het maakt alles goed. Annemiek: ,,Het is enorm hier.’’ Lachend: ,,Wel iets groter dan Thialf. En ook iets groter dan de Scheg’’, de schaatshal in Deventer die voor Carlijn een soort thuisbaan is.

Tekst op vlaggen

Volledig scherm Alleen de vlag met 'Achtereekte' er op mocht blijven hangen. De twee andere driekleuren met 'Lettele' en 'staat' moesten weg van de organisatie. © Eigen Foto De organisatie in Zuid-Korea heeft vast geen idee wat er op de vlaggen stond. Lettele staat Achtereekte. Met de drie vlaggen gingen ze op de foto toen ze vertrokken van Schiphol, deze week. En waarschijnlijk wilde de organisatie het zekere voor onzekere nemen. Weten zijn veel wat die rare Hollanders allemaal opschrijven? Alleen de vlag met ‘Achtereekte’ mocht blijven hangen. De naam van hun dorpsgenoot staat ook op de vesten die ze dragen. ,,Dus dat konden ze wel aan elkaar verbinden, denk ik.’’

Zometeen gaat het daar allemaal niet meer om. Twaalf uur onze tijd (in Zuid-Korea is het achter uur later dan in Nederland) klinkt het startschot voor de eerste rit op de 3000 meter. ,,De spanning neemt wel toe nu’’, zegt Annemiek een uurtje voordat het los gaat. Carlijn moet aan de bak in de vijfde rit. Staat ze dan qua tijd nog op een veilige plek? Of is het feest dan al over omdat ze niet bij de snelste drie tijden zit? Niemand die het weet.

25 jaar vriendinnen

Aan de zeven vriendinnen zal het niet liggen. Ze gaan zich de kelen schor schreeuwen. En niet alleen op ‘hun’ plek op de tribune klinken de aanmoedigingen. Annemiek: ,,Op andere plekken zit familie van Carlijn. Dus overal hoort ze straks iets.’’

De vriendinnen kennen elkaar al 25 jaar, sinds de kleuterklas van de basisschool. ,,Sindsdien hebben we altijd contact gehouden'', zei Annemiek eerder tegen deze krant. ,,Op de basisschool waren we niet bij elkaar weg te slaan. Daarna ging iedereen zijn eigen weg natuurlijk. Met verschillende studies, maar we zijn altijd met elkaar blijven stappen of spraken op verjaardagen weer af.''

De vriendinnengroep bestaat behalve uit Carlijn en Annemiek ook uit Aniek Daggenvoorde, Anne Oosterwijk, Annemiek Huis in ’t Veld, Elles de Brouwer, Lotte Obdeijn, Nienke Tibben en Anouk Oosterwijk.