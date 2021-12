Vrijwilligers redden vissen bij Dortherbeek Deventer: ‘Voelt alsof ik in aardbevingsgebied naar slachtoffers zoek’

video Sky is the limit voor E-Flight Academy op Teuge: ‘Nergens wordt zoveel elektrisch gevlogen als hier’

Rijden in elektrische auto’s is de gewoonste zaak van de wereld, maar elektrisch vliegen is nog een zeldzaamheid. Behalve op vliegveld Teuge, want daar vliegt de E-Flight Academy met twee ultramoderne elektrische kisten. De vliegschool is de eerste in Europa. ,,Misschien wel in de wereld.’’

28 november