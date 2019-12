Vrijwilligster Riet voelt zich steeds minder veilig na het zoveelste incident op het Vogeleiland in Deventer

Twee keer 60.000 euro voor onderzoek naar halve knieprothe­se en chemothera­pie in Deventer Ziekenhuis

13:26 Is het mogelijk om met een nieuw ontwikkelde sensor direct te zien of chemotherapie werkt? En kan een 3D-geprint blokje helpen een halve knieprothese preciezer te plaatsen in het been? Het zijn de hoofdvragen waarop twee onderzoeksteams van het Deventer Ziekenhuis en de Universiteit Twente het antwoord hopen te krijgen.