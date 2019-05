Vroege en felle strijd tussen gemeenten en eikenprocessierups

Een blik aan maatregelen wordt opengetrokken om de overlast van eikenprocessierupsen dit jaar te bestrijden. En dat al in april. De gemeente Lochem liet inwoners in een brief weten dat eiken binnen binnen de bebouwde kom binnenkort bestreden worden. Raalte, Zutphen en Deventer zijn daar al volop mee bezig.

Dat is niet alleen prijzenswaardig, maar ook noodzakelijk. Er zijn dit jaar drie keer zoveel vlinders als in voorgaande jaren, denkt Twan Verhoeven, bedrijfsleider van de Nationale Bomenbank. ,,In augustus en september vangen we mannelijke vlinders en dat is een indicatie voor het aantal eikenprocessierupsen in het daaropvolgende jaar. Daarnaast hebben we geen strenge winter gehad. We verwachten een forse toename ten opzichte van vorig jaar.’’