Vroeger wilde hij een ander hoofd, nu maakt Montell er zijn centen mee

Je ziet ze smoezen, die vier jonge meiden een paar tafeltjes verderop in de horecazaak in Deventer, de plek waar we hebben afgesproken. Hun ogen priemend gericht op het tafeltje waaraan híj zit. Soms ook ietwat verlegen, dan weer puberaal aan het giechelen. Je hoort ze welhaast fluisteren; durven we op hem af te lopen voor een felbegeerde handtekening? Of beter nog: met hem op de foto?