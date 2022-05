Vrouw (23) meldt zich als slachtoffer zedenzaak in Deventer: politie doet onderzoek in parkje bij IJssel

UPDATE | Met videoDe recherche doet onderzoek naar een mogelijke zedenzaak op het Hovenpad in Deventer. Een 23-jarige vrouw meldde zich maandagavond als slachtoffer bij de politie. Het parkje naast de spoorbrug is afgezet.

Rond vijf uur dinsdagochtend kwamen politieagenten naar het park om sporen veilig te stellen. Wat er maandagavond in het centrum van Deventer precies zou zijn gebeurd kan de politie uit privacy-overwegingen niet zeggen. Mensen die in of rondom het Rijsterborgherpark iets opvallends hebben gezien of gehoord worden verzocht zich te melden.

De zedenzaak zou maandagnacht tussen 22.00 en 03.00 uur hebben plaatsgevonden. De forensische opsporing van de politie doet dinsdagochtend onderzoek in het park. Over het incident is nog veel onduidelijk, stelt de politie. De sporen worden zorgvuldig vastgelegd. Omdat dit de enige objectieve ‘getuigen’ zijn.

Weinig gehoord

Omwonenden hebben van de zedenzaak weinig gehoord, vertellen zij aan de Stentor. ,,Ik heb misschien vannacht iets gehoord’’, vertelt man voor zijn huis aan de Parkweg. ,,Ik was wel even wakker.’’ De woning grenst aan de achterkant aan het Hovenpad.

,,Ik ben ook nieuwsgierig wat er is gebeurd. Er is ook geen politie bij ons aan deur geweest om te vragen of we iets gehoord hebben. Op warme avonden hoor je weleens iets. Dan komen jongeren bij de brug naar beneden. Voor de rest hoor je hier niets. Het is ook geen uitgaansavond. Je hoort hier eerder iemand door de straat lopen.’’

,,We hebben om half zeven gezien dat de politie linten heeft uitgerold’’, zegt zijn buurman aan de Parkweg. Hij was net thee aan het zetten. ,,Er waren op een gegeven moment ook forensisch ambtenaren bij. Vannacht heb ik dacht ik wel iets gehoord, maar zeker weet ik het niet.”

Volledig scherm Het Hovenpad bij de spoorbrug in Deventer is dinsdagochtend afgezet, de politie doet onderzoek naar een zedenzaak die daar afgelopen nacht zou hebben plaatsgevonden. © Rens Hulman / News United

Afgezet

Vanaf de Welle tot halverwege de Singel is het Hovenpad afgezet. De spoorbrug richting Twello is voor fietsers gewoon toegankelijk.

Over de aard van het voorval kan de woordvoerder nog niets zeggen. Ook de politie ter plaatse laat niets over het incident los. Het onderzoek neemt naar verwachting in ieder geval nog een uur in beslag. Hoe de zedenzaak werd gemeld, is nog onduidelijk.

