‘Vrouw die zoons doodde op camping in Terwolde jaar langer in tbs’

Cafébazen hopen op volle zaak tijdens halve finale, maar ‘wel bij gebrek aan herenvoet­bal’

11:45 Barst er in de laatste week van het WK vrouwenvoetbal alsnog een oranjegekte los, nu de Oranje Leeuwinnen in de halve finale staan van het wereldkampioenschap in Frankrijk? Kroegen in Deventer en Zutphen zijn er klaar voor, maar zien ook een verschil met het mannenvoetbal.