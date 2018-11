Vrouw gereanimeerd nadat sportvisser haar bij Deventer uit de IJssel haalde

Discussie over camera’s in centrum Deventer laait op na Proosdij­brand

6:01 Na de levensgevaarlijke brand in de Proosdijpassage rijst in politiek Deventer opnieuw de vraag of het centrum beveiligd moet worden met camera’s. Voor- en tegenstander over nut, noodzaak, privacy en kosten. ,,We moeten ons afvragen waarom het in andere steden wel kan.’’