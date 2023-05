Vrouw gewond bij ongeluk op A1 bij Deventer

Deventer blijft afval scheiden, ondanks problemen met vuilnis in bossen en rotzooi bij containers

Deventer kan het beste vasthouden aan gescheiden afvalinzamelen, waarbij inwoners betalen per keer dat ze afval meegeven met de vuilniswagen. Huishoudens alles weer in één container laten gooien, waaronder kunststof of blik, zadelt de gemeente en inwoners met hogere kosten op. Dat blijkt uit onderzoek. „Maar de illegale dumpingen, daar moeten we wel wat mee.”