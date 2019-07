Vrouw gewond en fiets doormidden na aanrijding op ‘black spot’ in Bathmen

Devente­naar opgepakt voor gewelddadi­ge woningover­val in Zutphen

17:00 In Deventer is vanochtend een 30-jarige man aangehouden door de politie op verdenking van betrokkenheid bij een gewelddadige overval vorig jaar in Zutphen, waarbij een 70-jarige man in zijn eigen huis werd neergeschoten. De overval vond vorig jaar juli plaats in de Berkenlaan, in een woonwagen vlakbij het Baudartius College.