Vrouw gewond na steekpartij op minicamping in Schalkhaar, politie doet onderzoek

Afsluiten spoorover­gan­gen Diepenveen: politiek roert zich en wil af van impasse

23 oktober Een aantal fracties in de Deventer gemeenteraad heeft het college van B en W om opheldering gevraagd over de dreigende afsluiting van twee onbewaakte spoorwegovergangen in Diepenveen. Gemeentebelang en GroenLinks wijzen op de situatie in buurgemeente Olst-Wijhe, waar gemeente (en provincie) wel meebetaalt aan het open houden van een ‘wandeloverweg’.