Vrouw in Deventer onder bedreiging van steekwapen overvallen door twee mannen

Aanpak Grote Kerkhof verder vertraagd, nu pas najaar 2021

7:15 De aanpak van het Grote Kerkhof laat nog weer langer op zich wachten. De verwachting is nu dat september 2021 de schop de grond in gaat. Dat is een half jaar later dan volgens de laatste planning, die ook al vertraagd was. Het kost meer tijd om te komen tot een ontwerp voor het plein, dat er kaal en rommelig bij ligt sinds het verdwijnen van de auto’s, vorig jaar januari.