'Vrouw in nood' in IJssel bij Deventer blijkt zwemmende man in Schotse rok

Groep 8 naar huis door griepgolf bij Deventer basisschool

31 januari De brief naar ouders om ze voor te bereiden op een rampscenario was de deur nog niet uit, of het was zover. Basisschool De Wizard moest een groep 8 naar huis sturen. Zoveel zieken dat er niemand voor de klas kan staan. ,,De kwaliteit van je onderwijs heeft er ernstig onder te lijden.’’