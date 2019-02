Vrouw met fietskar rijdt dwars door stroomdraad in Schalkhaar en belandt in weiland met paarden

video Recher­cheur Henrieke (39) raakt gevoelige snaar met haar verhalen: ‘Weet je waar je mama nu is?’

14:00 Henrieke Schoonekamp (39) schrijft over de soms inktzwarte schaduwzijde van haar werk als forensisch rechercheur bij de politie in Oost-Nederland. Daarmee raakt ze bij veel mensen een gevoelige snaar. Twintig verhalen zijn nu gebundeld in het boekje Ontsporen, voorlopig alleen voor intern gebruik. ,,De verhalen gaan over wie ik was en wat ik het liefste deed en weer zou doen. Dat is best pijnlijk.’’